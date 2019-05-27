НБУ продолжает скупать валюту на межбанке

Национальный банк в период с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке 70 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, НБУ купил 20 млн долларов путем использования механизма Matching.

НБУ с помощью Matching с начала года купил 744 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

Также НБУ купил 40 млн долларов по запросу лучшей цены.

С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1 305,2 млн долларов, а продал 188,43 млн долларов.

НБУ купил по интервенции по единому курсу 30 млн долларов.

79,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено – 546,2 млн долларов.

В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 мая на 2 коп. до 26,4894 UAH/USD, курс покупки - на 2,37 коп. до 26,1833 UAH/USD.

Первый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов предположил, что Украине придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10% в преддверии ожиданий нового глобального кризиса и раскритиковал досрочные выборы.