В киевских обменниках рубль начал дорожать

В понедельник, 27 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 24 мая повысился на 5 копеек и составил 3,66 гривен за 10 рублей, а курс продажи не изменился и составил 4,17 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 27 мая:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,66\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.\r\nТем временем, после выходных доллар снова подорожал.