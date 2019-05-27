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27 мая 2019, понедельник, 11:06 46
Экономика 2019-05-27T11:06:19+03:00
Українські Новини
В киевских обменниках рубль начал дорожать

В киевских обменниках рубль начал дорожать

Рубль. Гривна. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Гривна. Фото: Gorlovka.Today

В понедельник, 27 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 24 мая повысился на 5 копеек и составил 3,66 гривен за 10 рублей, а курс продажи не изменился и составил 4,17 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 27 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,66 4,17
Максимальный 3,99 5,00
Минимальный 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.

Тем временем, после выходных доллар снова подорожал.

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