Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори

Верховна Рада України відмовилася розглядати зміни в закон про вибори на позачерговому засіданні.

За внесення відповідних законопроектів №№ 10319 та 10319-1 до порядку денного проголосували 92 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

При цьому також не було внесено до порядку денного другий законопроект Президента №10317 про внесення змін до Закону "Про державні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

За внесення його до порядку денного проголосували 127 депутатів при мінімально необхідних 226.

При цьому голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що раніше обговорив питання державних закупівель із першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Максимом Нефьодовим і підкреслив, що рішення труднощів із державними закупівлями не вимагає прийняття законопроекту.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня. Зеленський просив Парубія скликати позачергове засідання Ради 22 травня для внесення змін в закон про вибори.

Тим часом, згідно з опитуванням, в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.

Раніше Центральна виборча комісія заявила, що готова провести позачергові парламентські вибори в разі їх призначення, однак наголошує на необхідності оперативного усунення в такому випадку низки законодавчих проблем для їх проведення.