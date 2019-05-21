Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады 22 мая для внесения изменений в закон о выборах

Президент Владимир Зеленский просит председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента 22 мая для внесения изменений в закон о выборах.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал он.

Согласно обращению, Зеленский предлагает внести в повестку дня такого заседания внесение изменений в законы "О выборах народных депутатов" и "О проведении публичных закупок", которые были определенны в ходе консультаций Зеленского с председателями фракций и руководством парламента.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.

Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" в Раде Виталий Хомутынник заявил, что Зеленский инициирует отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3% до проведения досрочных выборов.