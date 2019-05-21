Завтра Рада проведет внеочередное заседание

Верховная Рада и партии

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента 22 мая для внесения изменений в закон о выборах после того, как Президент Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Об этом Парубий написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 в 12:00", - сообщил он.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, заседание состоится 22 мая в 12:00.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК заявил о проблемах с проведением внеочередных парламентских выборов.

Президент Владимир Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание парламента 22 мая для внесения изменений в закон о выборах.