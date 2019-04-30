ЦИК заявил о проблемах с проведением внеочередных парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия, объявившая сегодня результаты выборов Президента, готова провести внеочередные парламентские выборы в случае их назначения, однако отмечает необходимость оперативного устранения в таком случае ряда законодательных проблем для их проведения.\r\nОб этом сообщила на брифинге председатель ЦИКа Татьяна Слипачук, передают Українськi Новини.\r\n"В случае, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то у нас будет мало шансов быть не готовыми. Скорее я бы ставила вопрос о том, насколько оперативно будут решены все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены, чтобы выборы состоялись. Потому что есть вопросы о законодательстве, сроках и порядке проведения публичных закупок, которые имеют очень значительное влияние и в рамках парламентских выборов будут намного более проблемными, чем на президентских выборах", - сказала она.\r\nВ то же время Слипачук заверила, что ЦИК сделает все необходимое в пределах своих полномочий.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее ЦИК заявлял, что без законодательного изменения процедуры электронных закупок с учетом быстротечности избирательного процесса выборы Президента и Рады в 2019 году окажутся под угрозой.\r\nТем временем самый высокий рейтинг у "Слуги народа", "Платформы Бойко" и БПП.