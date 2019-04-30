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30 апреля 2019, вторник, 15:20 1652
Выборы 2019-04-30T15:25:34+03:00
Українські Новини
ЦИК заявил о проблемах с проведением внеочередных парламентских выборов

ЦИК заявил о проблемах с проведением внеочередных парламентских выборов

Верховная Рада Украины.
Верховная Рада Украины.

Центральная избирательная комиссия, объявившая сегодня результаты выборов Президента, готова провести внеочередные парламентские выборы в случае их назначения, однако отмечает необходимость оперативного устранения в таком случае ряда законодательных проблем для их проведения.

Об этом сообщила на брифинге председатель ЦИКа Татьяна Слипачук, передают Українськi Новини.

"В случае, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то у нас будет мало шансов быть не готовыми. Скорее я бы ставила вопрос о том, насколько оперативно будут решены все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены, чтобы выборы состоялись. Потому что есть вопросы о законодательстве, сроках и порядке проведения публичных закупок, которые имеют очень значительное влияние и в рамках парламентских выборов будут намного более проблемными, чем на президентских выборах", - сказала она.

В то же время Слипачук заверила, что ЦИК сделает все необходимое в пределах своих полномочий.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ЦИК заявлял, что без законодательного изменения процедуры электронных закупок с учетом быстротечности избирательного процесса выборы Президента и Рады в 2019 году окажутся под угрозой.

Тем временем самый высокий рейтинг у "Слуги народа", "Платформы Бойко" и БПП.

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