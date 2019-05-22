В Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП, - опрос "Рейтинга"

43,8% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 10,5% - за "Оппозиционную платформу - За життя" и 8,8% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинга", передают Українські Новини.

Лидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа".

Ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

За "Оппозиционная платформу - За життя" - 10,5%, за БПП - 8,8%, за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7,3%.

Партию "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 5,1%, партию Святослава Вакарчука "Голос" - 4,6%, Радикальную партию Олега Ляшко - 3,3%, "Оппозиционный блок" - 3,2%.

Рейтинг других партий ("народный фронт", "Свобода", "Самопомощь" и так далее) - меньше 3%.

Антирейтинг партий возглавляет "Блок Петра Порошенко" - 51,9% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за нее.

Опрос проводился среди 2 000 жителей Украины методом личного интервью 16-21 мая.

Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал глав фракций на консультации по роспуску Рады во вторник. Зеленский считает главным аргументом для роспуска Рады низкое доверие граждан.

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