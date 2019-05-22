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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 12:06 437
Верховная Рада и партии 2019-05-22T12:54:13+03:00
Українські Новини
В Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП, - опрос "Рейтинга"

В Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП, - опрос "Рейтинга"

Социологический опрос. Фото:
Социологический опрос. Фото: "Рейтинг"

43,8% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 10,5% - за "Оппозиционную платформу - За життя" и 8,8% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинга", передают Українські Новини.

Лидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа".

Ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

За "Оппозиционная платформу - За життя" - 10,5%, за БПП - 8,8%, за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7,3%.

Партию "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 5,1%, партию Святослава Вакарчука "Голос" - 4,6%, Радикальную партию Олега Ляшко - 3,3%, "Оппозиционный блок" - 3,2%.

Рейтинг других партий ("народный фронт", "Свобода", "Самопомощь" и так далее) - меньше 3%.

Антирейтинг партий возглавляет "Блок Петра Порошенко" - 51,9% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за нее.

Опрос проводился среди 2 000 жителей Украины методом личного интервью 16-21 мая.

Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал глав фракций на консультации по роспуску Рады во вторник. Зеленский считает главным аргументом для роспуска Рады низкое доверие граждан.

Глава АП Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.

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