В Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП, - опрос "Рейтинга"

43,8% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 10,5% - за "Оппозиционную платформу - За життя" и 8,8% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на выборах Верховной Рады 21 июля.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинга", передают Українські Новини.\r\nЛидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа".\r\nЕе готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.\r\nЗа "Оппозиционная платформу - За життя" - 10,5%, за БПП - 8,8%, за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7,3%.\r\nПартию "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 5,1%, партию Святослава Вакарчука "Голос" - 4,6%, Радикальную партию Олега Ляшко - 3,3%, "Оппозиционный блок" - 3,2%.\r\nРейтинг других партий ("народный фронт", "Свобода", "Самопомощь" и так далее) - меньше 3%.\r\nАнтирейтинг партий возглавляет "Блок Петра Порошенко" - 51,9% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за нее.\r\nОпрос проводился среди 2 000 жителей Украины методом личного интервью 16-21 мая.\r\nПогрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал глав фракций на консультации по роспуску Рады во вторник. Зеленский считает главным аргументом для роспуска Рады низкое доверие граждан.\r\nГлава АП Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.