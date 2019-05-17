На інавгурацію Зеленського приїдуть президент Угорщини і прем'єр Молдови

Президент Угорщини Янош Адер і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп відвідають Київ для участі в інавгурації обраного Президента Володимира Зеленського.\r\nПро це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.\r\nТакож інавгурацію відвідають віце-прем'єр-міністр Румунії з питань реалізації стратегічних партнерств Ганна Бирчал і міністр закордонних справ Кенії Моніка Джума, а також держсекретар МЗС Хорватії Здравка Бушич.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, інавгурацію Зеленського призначено на 20 травня.\r\nНа інавгурацію Зеленського також приїде віце-президент Єврокомісії Шефчович, президент Естонії Кальюлайд президент Литви Грібаускайте, спецпосланець прем'єра Японії Тояма колишній Президент Німеччини Крістіан Вульф (2010-2012).\r\nТим часом, Зеленський довше за всіх президентів очікує інавгурацію.\r\n4 травня Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради. Він заявив, що наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.\r\n14 травня під Радою близько 150 активістів вимагали призначення інавгурації Зеленського на 19 травня.\r\n