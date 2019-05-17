На інавгурацію Зеленського приїдуть президент Угорщини і прем'єр Молдови

Президент Угорщини Янош Адер і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп відвідають Київ для участі в інавгурації обраного Президента Володимира Зеленського.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

Також інавгурацію відвідають віце-прем'єр-міністр Румунії з питань реалізації стратегічних партнерств Ганна Бирчал і міністр закордонних справ Кенії Моніка Джума, а також держсекретар МЗС Хорватії Здравка Бушич.

Як повідомляли Українські Новини, інавгурацію Зеленського призначено на 20 травня.

На інавгурацію Зеленського також приїде віце-президент Єврокомісії Шефчович, президент Естонії Кальюлайд президент Литви Грібаускайте, спецпосланець прем'єра Японії Тояма колишній Президент Німеччини Крістіан Вульф (2010-2012).

Тим часом, Зеленський довше за всіх президентів очікує інавгурацію.

4 травня Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради. Він заявив, що наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

14 травня під Радою близько 150 активістів вимагали призначення інавгурації Зеленського на 19 травня.