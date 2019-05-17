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17 мая 2019, пятница, 16:46 311
Политика 2019-05-17T16:46:53+03:00
Українські Новини
Вице-президент Еврокомиссии Шефчович приедет на инаугурацию Зеленского

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович приедет на инаугурацию Зеленского

Марош Шефчович. Фото: Твиттер/Марош Шефчович
Марош Шефчович. Фото: Твиттер/Марош Шефчович

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович посетит Киев для участия в инаугурации избранного Президентаа Владимира Зеленского 20 мая.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его данным, Шефчович намерен провести встречи в Киеве с Зеленским, премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателем правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андреем Коболевым.

Как сообщали Українськi Новини, на инаугурацию Зеленского приедет президент Эстонии Кальюлайд.

Также Президент Литвы Грибаускайте посетит Киев для участия в инаугурации Зеленского. А Японию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма

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