Вице-президент Еврокомиссии Шефчович приедет на инаугурацию Зеленского

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович посетит Киев для участия в инаугурации избранного Президентаа Владимира Зеленского 20 мая.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его данным, Шефчович намерен провести встречи в Киеве с Зеленским, премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателем правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андреем Коболевым.

Как сообщали Українськi Новини, на инаугурацию Зеленского приедет президент Эстонии Кальюлайд.

Также Президент Литвы Грибаускайте посетит Киев для участия в инаугурации Зеленского. А Японию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма.