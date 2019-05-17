Вице-президент Еврокомиссии Шефчович приедет на инаугурацию Зеленского

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович посетит Киев для участия в инаугурации избранного Президентаа Владимира Зеленского 20 мая.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник.\r\nПо его данным, Шефчович намерен провести встречи в Киеве с Зеленским, премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателем правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андреем Коболевым.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на инаугурацию Зеленского приедет президент Эстонии Кальюлайд.\r\nТакже Президент Литвы Грибаускайте посетит Киев для участия в инаугурации Зеленского. А Японию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма.