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14 мая 2019, вторник, 11:30 190
Общество 2019-05-14T11:38:36+03:00
Українські Новини
Под Радой около 150 активистов требуют назначения инаугурации Зеленского на 19 мая

Под Радой около 150 активистов требуют назначения инаугурации Зеленского на 19 мая

Митинг под Радой
Митинг под Радой

Около 150 человек у здания Верховной Рады требуют назначения даты инаугурации Президента на 19 мая.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Со состоянию на 10:40 митингующие расположились на площади Конституции возле здания парламента, движение не перекрыто.

Активисты также требуют возвращения в Украину бывшего Президента Грузии, председателя политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили и принятия нового закона о выборах.

Среди активистов присутствуют представители общественного движения "Хвиля".

Также некоторые из митингующих стоят с фотографиями депутата Рады Надежды Савченко с надписью "НадіяЄ".

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию именно 19 мая.

Тем временем, Верховная Рада рассмотрит блок вопросов топливно-энергетического комплекса, реформ парламента и постановления об инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на текущей пленарной неделе (14-17 мая).

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