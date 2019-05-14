Под Радой около 150 активистов требуют назначения инаугурации Зеленского на 19 мая

Около 150 человек у здания Верховной Рады требуют назначения даты инаугурации Президента на 19 мая.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nСо состоянию на 10:40 митингующие расположились на площади Конституции возле здания парламента, движение не перекрыто.\r\n\r\nАктивисты также требуют возвращения в Украину бывшего Президента Грузии, председателя политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили и принятия нового закона о выборах.\r\n\r\nСреди активистов присутствуют представители общественного движения "Хвиля".\r\nТакже некоторые из митингующих стоят с фотографиями депутата Рады Надежды Савченко с надписью "НадіяЄ".\r\nКак сообщали Українські Новини, у Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию именно 19 мая.\r\nТем временем, Верховная Рада рассмотрит блок вопросов топливно-энергетического комплекса, реформ парламента и постановления об инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на текущей пленарной неделе (14-17 мая).