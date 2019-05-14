Под Радой около 150 активистов требуют назначения инаугурации Зеленского на 19 мая

Около 150 человек у здания Верховной Рады требуют назначения даты инаугурации Президента на 19 мая.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Со состоянию на 10:40 митингующие расположились на площади Конституции возле здания парламента, движение не перекрыто.

Активисты также требуют возвращения в Украину бывшего Президента Грузии, председателя политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили и принятия нового закона о выборах.

Среди активистов присутствуют представители общественного движения "Хвиля".

Также некоторые из митингующих стоят с фотографиями депутата Рады Надежды Савченко с надписью "НадіяЄ".

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию именно 19 мая.

Тем временем, Верховная Рада рассмотрит блок вопросов топливно-энергетического комплекса, реформ парламента и постановления об инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на текущей пленарной неделе (14-17 мая).