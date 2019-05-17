Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о надлежащем обеспечении мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента. Текст документа был опубликован вчера, 16 мая, на официальном сайте Президента.

Так, указом Порошенко поручил сформировать организационный комитет для проведения связанных с инаугурацией мероприятий. МИД Украины было поручено пригласить для участия в церемонии иностранные делегации.

"Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, и решение вопросов, связанных с их пребыванием в Украине", - говорится в документе.

Кроме того, Министерству внутренних дел поручено предпринять дополнительные меры для обеспечения общественного порядка во время подготовки и проведения инаугурации.

"Кабинету Министров Украины, Государственному управлению делами осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины", - говорится в указе.

Как сообщали Українські Новини, вчера Верховная Рада назначила проведение инаугурации Президента на 20 мая.

Тем временем, Зеленский дольше всех президентов ожидает инаугурацию