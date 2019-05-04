Новоизбранный Президент Владимир Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Мы будем пробивать 19 число... Да, мая", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, новоизбранный Президент встретился в Верховной Раде в субботу с депутатами и председателями фракций, и по итогу переговоров заявил, что дата инаугурации станет известна не ранее 14 мая.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Также Геращенко прогнозирует назначение даты инаугурации на первой пленарной неделе.