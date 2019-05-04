подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
04 мая 2019, суббота, 18:00 161
Политика 2019-05-04T18:00:16+03:00
Українські Новини
Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая

Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая

Владимир Зеленский. Фото: 112
Владимир Зеленский. Фото: 112

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Мы будем пробивать 19 число... Да, мая", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, новоизбранный Президент встретился в Верховной Раде в субботу с депутатами и председателями фракций, и по итогу переговоров заявил, что дата инаугурации станет известна не ранее 14 мая.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Также Геращенко прогнозирует назначение даты инаугурации на первой пленарной неделе.

Больше новостей о: Верховная Рада Инаугурация Владимир Зеленский

Архив
Новости
Депутат Бондарь заявил, что Зеленский хочет попробовать сотрудничать с нынешней Радой 18:47
Мы будем поддерживать все инициативы Зеленского, направленные на мир и развитие Украины, - Новинский 18:40
Под Черновцами мать и подросток побили полицейского за замечание о курении возле больницы 18:21
Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая 18:00
"Самопомощь" выступает за скорейшее назначение инаугурации Зеленского 17:45
больше новостей
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
Магнитные бури в мае: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 07:30 Инфографика
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу 06:30
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
больше новостей
Зеленский
3000 блогеров, телеведущих, актеров и студентов подались на конкурс спикера Президента 3еленского 12:44 Документ
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
Новые платежки, пеня и "доступ в квартиру": что изменил для украинцев новый закон о ЖКУ 09:45
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok