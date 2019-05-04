Новоизбранный Президент Владимир Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая.\r\nОб этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.\r\n"Мы будем пробивать 19 число... Да, мая", - сказал Зеленский.\r\nКак сообщали Українські Новини, новоизбранный Президент встретился в Верховной Раде в субботу с депутатами и председателями фракций, и по итогу переговоров заявил, что дата инаугурации станет известна не ранее 14 мая.\r\nРанее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.\r\nТакже Геращенко прогнозирует назначение даты инаугурации на первой пленарной неделе.