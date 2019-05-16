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16 мая 2019, четверг, 19:16 353
Президент 2019-05-16T19:17:04+03:00
Українські Новини
Рекорд: Зеленский дольше всех президентов ожидает инаугурацию

Рекорд: Зеленский дольше всех президентов ожидает инаугурацию

Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский фактически установил рекорд по ожиданию принятия присяги среди всех президентов Украины. Он будет ждать ее 29 дней после официального оглашения Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины результатов голосования.

Это на день дольше, чем ожидал церемонию Виктор Ющенко – предыдущий рекордсмен – на 28-й день после голосования. Виктор Янукович – на 18-й, Леонид Кучма – на 16-й, а Петр Порошенко – вообще на 13-й. Получается, что Зеленский ожидает вступления в должность вдвое дольше, чем ожидал Порошенко.

Также впервые Президента Украины к присяге приведет женщина – недавно избранная глава Конституционного Суда Наталья Шаптала.

Напомним, Верховная Рада решила провести 20 мая торжественное заседание в связи с принятием присяги Владимиром Зеленским в 10:00. За принятие проекта постановления №10270-2 проголосовали 315 депутатов при минимально необходимых 226.

Как сообщали Українські Новини, юрист Елена Лукаш считает, что после проведения инаугурации и официального вступления в должность Зеленский будет обладать правом на роспуск Верховной Рады Украины на основании отсутствия коалиции в парламенте.

У Зеленского пояснили, почему хотели провести инаугурацию именно 19 мая.

Ранее Порошенко заявлял, что заинтересован в скорейшем назначении Радой даты инаугурации.

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