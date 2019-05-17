На инаугурацию Зеленского приедет президент Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Киев для участия в инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского 20 мая.

Об этом Українським Новинам сообщил источник.

Возможно также прибытие на инаугурацию Зеленского Президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Литвы Грибаускайте посетит Киев для участия в инаугурации Зеленского.

Японию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма. Также Германию на инаугурации Зеленского 20 мая представит бывший Президент Германии Кристиан Вульф.

Ранее президент Эстонии призвала называть конфликт на Донбассе войной. Также президент Эстонии совершила с военными марш-бросок на 8 часов.