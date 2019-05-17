На инаугурацию Зеленского приедет президент Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Киев для участия в инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского 20 мая.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник.\r\nВозможно также прибытие на инаугурацию Зеленского Президента Грузии Георгия Маргвелашвили.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Литвы Грибаускайте посетит Киев для участия в инаугурации Зеленского.\r\nЯпонию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма. Также Германию на инаугурации Зеленского 20 мая представит бывший Президент Германии Кристиан Вульф.\r\nРанее президент Эстонии призвала называть конфликт на Донбассе войной. Также президент Эстонии совершила с военными марш-бросок на 8 часов.