Епіфаній відмовився брати участь у записі відеозвернення до жителів окупованих територій

Предстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній не погодився брати участь у відеозверненні релігійних лідерів до українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу, з закликом до миру і єднання.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба новообраного Президента Володимира Зеленського.

"Як нам пояснили, відеозвернення було записано з тими, хто погодився", - повідомив представник прес-служби.

Саме відеозвернення Зеленський опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Лідери релігій та релігійних конфесій в Україні закликали українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу, до миру і єднання. З таким закликом звернулися відеозверненні.

Як повідомляли Українські Новини, 30 квітня Зеленський зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм і обговорив з ним боротьбу з корупцією та бідністю, а також конфлікт на Донбасі.

В цей же день Зеленський провів зустріч з Патріархом Філаретом, а також обговорив з предстоятелем Української православної церкви (у канонічній єдності з Московський патріархат), митрополитом Київським Онуфрієм ситуацію, яка склалася в релігійній сфері в Україні.

Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з главою УГКЦ Святославом.

Тим часом рабини Зеленському заявили, що результати президентських виборів підтвердили відсутність в Україні антисемітизму.