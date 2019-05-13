Зеленский опубликовал видео, где муфтии, раввины и христианские иерархи призывают Крым и Донбасс к миру

Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети послание мира для жителей Донбасса и Крыма от религиозных лидеров, с которым ранее он провёл встречи и которые согласились учавствовать в проекте.

"Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!", - сказано в обращении под видео.

В частности, к жителям оккупированных районов обращаются почетный патриарх УПЦ КП Филарет, глава УГКЦ Святослав, глава УПЦ Онуфрий, муфтий Крыма Айдер Рустемов, главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф, муфтий Ахтем Тамим, муфтий Саид Исмагилов, главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуель Каменецкий, главный раввин Харькова и Востока Украины Мойше Москович, главный раввин Киева Мойше Реувен Асман, главный раввин Донбасса Пинхац Вишецкий.

Некоторые лидеры, в числе которых глава УПЦ МП Онуфрий, высказались за "здоровый диалог" и "переговоры" ради решения конфликта.

Стоит отметить, что главы новой ПЦУ Епифания на видео нет.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский 30 апреля встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и обсудил с ним конфликт на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.

В этот же день Зеленский встретился с Патриархом Филаретом, который призвал его использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла, а также обсудил с предстоятелем Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом), митрополитом Киевским Онуфрием ситуацию, сложившуюся в религиозной сфере в Украине.

Также Зеленский встретился с главой УГКЦ Святославом.

Тем временем, раввины рассказали Зеленскому, что результаты выборов Президента подтвердили отсутствие в Украине антисемитизма.