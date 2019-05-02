Зеленский призвал лидеров разных религий помочь диалогу с украинцами на оккупированных территориях

Новоизбранный Президента Владимир Зеленский призывает представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать его в стремлении наладить диалог с украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, Зеленского, передают Українськi Новини.

"Я призываю представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать нас с этой инициативой - начать диалог с украинцами, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой, в Украину", - сказал Зеленский на встрече с духовными лидерами мусульман Украины.

Во встрече с Зеленским приняли участие председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины шейх Ахмед Тамим; муфтий Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов; муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.

В сообщении отмечается, что в Украине проживает около 2 млн мусульман.

В ходе встречи Зеленский отметил, что его стратегия - не на словах, а на деле объединить страну, ведь единство - это залог силы.

Для этого, по его словам, следует начать конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Участники встречи подтвердили свою готовность поддержать инициативы новоизбранного Президента, направленные на консолидацию общества.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский 30 апреля встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и обсудил с ним конфликт на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.

В этот же день Зеленский встретился с Патриархом Филаретом, который призвал его использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла, а также обсудил с предстоятелем Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом), митрополитом Киевским Онуфрием ситуацию, сложившуюся в религиозной сфере в Украине.