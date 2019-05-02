Зеленский призвал лидеров разных религий помочь диалогу с украинцами на оккупированных территориях

Новоизбранный Президента Владимир Зеленский призывает представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать его в стремлении наладить диалог с украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы, Зеленского, передают Українськi Новини.\r\n"Я призываю представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать нас с этой инициативой - начать диалог с украинцами, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой, в Украину", - сказал Зеленский на встрече с духовными лидерами мусульман Украины.\r\nВо встрече с Зеленским приняли участие председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины шейх Ахмед Тамим; муфтий Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов; муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.\r\nВ сообщении отмечается, что в Украине проживает около 2 млн мусульман.\r\nВ ходе встречи Зеленский отметил, что его стратегия - не на словах, а на деле объединить страну, ведь единство - это залог силы.\r\nДля этого, по его словам, следует начать конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.\r\nУчастники встречи подтвердили свою готовность поддержать инициативы новоизбранного Президента, направленные на консолидацию общества.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский 30 апреля встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и обсудил с ним конфликт на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.\r\nВ этот же день Зеленский встретился с Патриархом Филаретом, который призвал его использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла, а также обсудил с предстоятелем Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом), митрополитом Киевским Онуфрием ситуацию, сложившуюся в религиозной сфере в Украине.