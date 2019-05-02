подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
02 мая 2019, четверг, 17:12 75
Президент 2019-05-02T17:16:53+03:00
Українські Новини
Зеленский призвал лидеров разных религий помочь диалогу с украинцами на оккупированных территориях

Зеленский призвал лидеров разных религий помочь диалогу с украинцами на оккупированных территориях

Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube
Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube

Новоизбранный Президента Владимир Зеленский призывает представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать его в стремлении наладить диалог с украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, Зеленского, передают Українськi Новини.

"Я призываю представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать нас с этой инициативой - начать диалог с украинцами, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой, в Украину", - сказал Зеленский на встрече с духовными лидерами мусульман Украины.

Во встрече с Зеленским приняли участие  председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины шейх Ахмед Тамим; муфтий Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов;  муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.

В сообщении отмечается, что в Украине проживает около 2 млн мусульман.

В ходе встречи Зеленский отметил, что его стратегия - не на словах, а на деле объединить страну, ведь единство - это залог силы.

Для этого, по его словам, следует начать конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Участники встречи подтвердили свою готовность поддержать инициативы новоизбранного Президента, направленные на консолидацию общества.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский 30 апреля встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и обсудил с ним конфликт на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.

В этот же день Зеленский встретился с Патриархом Филаретом, который призвал его использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла, а также обсудил с предстоятелем Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом), митрополитом Киевским Онуфрием ситуацию, сложившуюся в религиозной сфере в Украине.

Больше новостей о: Религия Президент Украины оккупированые территории Религиозные организации Владимир Зеленский

Архив
Новости
Когда сменится Президент, твой муж за все ответит: прокурор по делу об убийстве Гандзюк заявил об угрозах его семье 18:52
Львов продал на аукционе помещение в центре площадью 246,9 кв. м за 45,6 млн гривен 18:43
Под чередой обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военных 18:40
АМКУ расследует "распил" 600 млн гривен, предназначенных для реконструкции Шулявского моста, - СМИ 18:31
Россия хочет запустить фейк против эксперта Зеленского по обороне Апаршина, - Гриценко 18:10
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
Грозы и ветер: перед выходными Украину продолжит заливать дождями 13:22
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие 23:56
больше новостей
Новый начальник полиции Одессы Бех указал в декларации 435 тыс. гривен зарплаты, две квартиры и машины 21:40
Дорожной картой для Зеленского должна стать экономическая синергия Украины и РФ, - Амрам Петросян 11:17
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
Из общего с Россией у нас осталась только государственная граница, - Зеленский 14:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok