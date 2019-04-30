Зеленский встретился с митрополитом Епифанием

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский обсудил с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием конфликт на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.

Епифаний во время встречи лично поздравил Зеленского с Пасхой и избранием на пост Президента.

Зеленский поблагодарил за поздравления и выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения церкви и государства.

"Во время встречи были обсуждены проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности многолетний конфликт на Донбассе", - говорится в сообщении.

Зеленский и Епифаний, согласно сообщению, были едины в том, что церковь должна молиться, а государство - делать все, чтобы все регионы Украины жили в мире и спокойствии.

Также были обсуждены темы борьбы с коррупцией и бедностью.

В завершение встречи Епифаний подарил Зеленскому репринтное издание Острожской Библии - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.

Как сообщали Українські Новини, официально результаты выборов будут считаться объявленными, когда будут опубликованы в официальных парламентской и правительственной газетах "Голос України" и "Урядовий кур’єр".

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