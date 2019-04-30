подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
30 апреля 2019, вторник, 21:30 243
Политика 2019-04-30T22:10:48+03:00
Українські Новини
Зеленский встретился с митрополитом Епифанием

Зеленский встретился с митрополитом Епифанием

Владимир Зеленский и митрополит Епифаний. facebook.com/antanas.limantas
Владимир Зеленский и митрополит Епифаний. facebook.com/antanas.limantas

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский обсудил с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием конфликт на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.

Епифаний во время встречи лично поздравил Зеленского с Пасхой и избранием на пост Президента.

Зеленский поблагодарил за поздравления и выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения церкви и государства.

"Во время встречи были обсуждены проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности многолетний конфликт на Донбассе", - говорится в сообщении.

Зеленский и Епифаний, согласно сообщению, были едины в том, что церковь должна молиться, а государство - делать все, чтобы все регионы Украины жили в мире и спокойствии.

Также были обсуждены темы борьбы с коррупцией и бедностью.

В завершение встречи Епифаний подарил Зеленскому репринтное издание Острожской Библии - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.

Как сообщали Українські Новини, официально результаты выборов будут считаться объявленными, когда будут опубликованы в официальных парламентской и правительственной газетах "Голос України" и "Урядовий кур’єр".

В КС рассказали, возможен ли срыв инаугурации Зеленского.

Тем временем Зеленский может поселиться на Банковой, но не сможет отказаться от охраны: что измениться после инаугурации.

Также Зеленский ответил Путину, что он не Бог, но готов встречаться в "нормандском формате".

Больше новостей о: Владимир Зеленский Митрополит Киевский Епифаний

Архив
Новости
Прокурор Одесской области подарил жене миллион и еще 200 000 тысяч гривен 23:09
Новоизбранный президент Украины Зеленский встретился с почетным патриархом ПЦУ Филаретом 22:28
Зеленский обсудил с митрополитом УПЦ Онуфрием ситуацию в религиозной сфере в Украине 22:09
Из-за пожара в Одесской области погибло 80 свиней 21:54
Зеленский встретился с митрополитом Епифанием 21:30
больше новостей
Россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины 08:30
Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован 10:45
Это будет очень яркая деятельность Президента: юрист Зеленского рассказал о стратегии ЗЕкоманды 10:18
В первый день Пасхи на Донбассе трое оккупантов умерли, один травмирован 08:02
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
больше новостей
С 1 мая за долги по коммуналке будут начислять пеню 21:04
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
Россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины 08:30
Владимир Зеленский. Скриншот: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский объявил конкурс на спикера Президента и назвал условия для кандидатов 18:44
Дети жалуются, родители разводят руками: Супрун призвала не пускать младенцев к гаджетам 23:14
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok