Зеленский встретился с митрополитом Епифанием

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский обсудил с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием конфликт на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.\r\nЕпифаний во время встречи лично поздравил Зеленского с Пасхой и избранием на пост Президента.\r\nЗеленский поблагодарил за поздравления и выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения церкви и государства.\r\n"Во время встречи были обсуждены проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности многолетний конфликт на Донбассе", - говорится в сообщении.\r\nЗеленский и Епифаний, согласно сообщению, были едины в том, что церковь должна молиться, а государство - делать все, чтобы все регионы Украины жили в мире и спокойствии.\r\nТакже были обсуждены темы борьбы с коррупцией и бедностью.\r\nВ завершение встречи Епифаний подарил Зеленскому репринтное издание Острожской Библии - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.\r\nКак сообщали Українські Новини, официально результаты выборов будут считаться объявленными, когда будут опубликованы в официальных парламентской и правительственной газетах "Голос України" и "Урядовий кур’єр".\r\nВ КС рассказали, возможен ли срыв инаугурации Зеленского.\r\nТем временем Зеленский может поселиться на Банковой, но не сможет отказаться от охраны: что измениться после инаугурации.\r\nТакже Зеленский ответил Путину, что он не Бог, но готов встречаться в "нормандском формате".