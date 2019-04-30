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30 апреля 2019, вторник, 22:09 143
Политика 2019-04-30T22:09:29+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с митрополитом УПЦ Онуфрием ситуацию в религиозной сфере в Украине

Зеленский обсудил с митрополитом УПЦ Онуфрием ситуацию в религиозной сфере в Украине

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский обсудил с предстоятелем Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом), митрополитом Киевским Онуфрием ситуацию, сложившуюся в религиозной сфере в Украине.

Об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ, передают Українськi Новини.

"Участники встречи также обсудили ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины", - говорится в нем.

Встреча состоялась на территории митрополичьей резиденции в Феофании.

Согласно сообщению, Зеленский и Онуфрий поздравили друг друга с Пасхой, Онуфррий также поздравил Зеленского с избранием Президентом и пожелал ему Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу.

Как сообщали Українські Новини, Центральная избирательная комиссия во вторник огласила результаты выборов Президента, признав победителем Зеленского.

Во вторник Зеленский также встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и обсудил с ним конфликт на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.

В этот же день Зеленский встретился с Патриархом Филаретом, который призвал его использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла.

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