Зеленский обсудил с митрополитом УПЦ Онуфрием ситуацию в религиозной сфере в Украине

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский обсудил с предстоятелем Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом), митрополитом Киевским Онуфрием ситуацию, сложившуюся в религиозной сфере в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ, передают Українськi Новини.\r\n"Участники встречи также обсудили ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины", - говорится в нем.\r\nВстреча состоялась на территории митрополичьей резиденции в Феофании.\r\nСогласно сообщению, Зеленский и Онуфрий поздравили друг друга с Пасхой, Онуфррий также поздравил Зеленского с избранием Президентом и пожелал ему Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу.\r\nКак сообщали Українські Новини, Центральная избирательная комиссия во вторник огласила результаты выборов Президента, признав победителем Зеленского.\r\nВо вторник Зеленский также встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и обсудил с ним конфликт на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.\r\nВ этот же день Зеленский встретился с Патриархом Филаретом, который призвал его использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла.