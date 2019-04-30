Новоизбранный президент Украины Зеленский встретился с почетным патриархом ПЦУ Филаретом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с почетным патриархом ПЦУ Филаретом. Во встрече Зеленского с Филаретом принял участие настоятель храма Рождества Христова протоиерей Николай Салабай. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

Филарет поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть "для содействия добру и преодоления зла". Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение. После этого Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок.

Во вторник Зеленский также встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и обсудил с ним конфликт на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.

Также Зеленский обсудил с митрополитом УПЦ Онуфрием ситуацию в религиозной сфере в Украине.