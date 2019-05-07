За другий тур виборів Президента членам ЦВК заплатили до чверті мільйона

Члени Центральної виборчої комісії (ЦВК), які організували і провели 21 квітня другий тур виборів Президента, заробили за квітень від 210,6 тис. гривень до 248 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.\r\nГолова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук заробила 222 тис. гривень, з яких посадовий оклад та надбавка за інтенсивність праці склали 52,9 тис. гривень, персональна надбавка - 37 тис. гривень, а премія - 79,3 тис. гривень.\r\nВодночас її заступники Євгеній Радченко та Олег Конопольський отримали в квітні вищу зарплату - по 232 тис. гривень.\r\nУ свою чергу секретар комісії Наталія Бернацька заробила 212 тис. гривень.\r\n \r\nСеред інших 12 членів ЦВК нижча зарплата, ніж у керівництва в квітні була тільки у трьох (по 210,6 тис. гривень), а у шести - вища (від 233 тис. до 248 тис. гривень).\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 квітня ЦВК оголосила переможця виборів Президента України. Володимир Зеленський отримав рекордний відсоток голосів.\r\nІнавгурація Зеленського має відбутися не пізніше 2 червня. Точна дата інавгурації Зеленського може бути призначена не раніше першого чергового пленарного тижня у Верховній Раді.\r\nЗеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня для уникнення "вакууму влади". Однак депутаты хочуть відтягнути інавгурацію Зеленського до 28 травня, щоби він не міг розпустити парламент.