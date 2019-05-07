За другий тур виборів Президента членам ЦВК заплатили до чверті мільйона

Члени Центральної виборчої комісії (ЦВК), які організували і провели 21 квітня другий тур виборів Президента, заробили за квітень від 210,6 тис. гривень до 248 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук заробила 222 тис. гривень, з яких посадовий оклад та надбавка за інтенсивність праці склали 52,9 тис. гривень, персональна надбавка - 37 тис. гривень, а премія - 79,3 тис. гривень.

Водночас її заступники Євгеній Радченко та Олег Конопольський отримали в квітні вищу зарплату - по 232 тис. гривень.

У свою чергу секретар комісії Наталія Бернацька заробила 212 тис. гривень.

Серед інших 12 членів ЦВК нижча зарплата, ніж у керівництва в квітні була тільки у трьох (по 210,6 тис. гривень), а у шести - вища (від 233 тис. до 248 тис. гривень).

Як повідомляли Українські Новини, 30 квітня ЦВК оголосила переможця виборів Президента України. Володимир Зеленський отримав рекордний відсоток голосів.

Інавгурація Зеленського має відбутися не пізніше 2 червня. Точна дата інавгурації Зеленського може бути призначена не раніше першого чергового пленарного тижня у Верховній Раді.

Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня для уникнення "вакууму влади". Однак депутаты хочуть відтягнути інавгурацію Зеленського до 28 травня, щоби він не міг розпустити парламент.