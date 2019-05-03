підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 08:45 105
Вибори 2019-05-03T10:45:59+03:00
Українські Новини
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів

Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів

Володимир Зеленський. Скріншот відео.
Володимир Зеленський. Скріншот відео.

Офіційні видання Верховної Ради "Голос України" і Кабінету Міністрів "Урядовий кур'єр" опублікували результати виборів Президента, відповідно, інавгурація Володимира Зеленського має відбутися не пізніше 2 червня.

Результати опубліковані у виданнях в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Обраним Президентом України є кандидат на пост Президента України Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, художній керівник ТОВ "Квартал 95", позапартійний, суб'єкт висування - політична партія "Слуга народу", - йдеться в газетах.

Відповідно до закону "Про вибори Президента України", офіційним оголошенням результатів виборів є публікація в вищезазначених виданнях.

Саме з цього моменту відраховуються 30 днів для інавгурації новообраного Президента.

Таким чином, інавгурація Зеленського має відбутися не пізніше 2 червня.

Він офіційно приступить до виконання обов'язків Президента, коли на урочистому засіданні Верховної Ради складе присягу на вірність українському народові.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Зеленський заявив, що Центральна виборча комісія затягує офіційне оголошення результатів виборів, щоб інавгурація була призначена на дату, коли за законом вже не можна буде розпустити Верховну Раду (тобто після 27 травня).

В КС розповіли, чи можливий зрив інавгурації Зеленського.

Ранеев ЗМІ з'явилася інформація, що Банкова хоче відправити у відставку главу КС зриву інавгурації Зеленського.

Більше новин про: Вибори Президента 2019 Володимир Зеленський інавгурація

Архів
Новини
Із початку року зафіксовано 23 інциденти фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ 10:41
У Києві побудують центр захисту тварин із ветлікарнею, готелем і притулком для котів і собак, - КМДА 10:22
Доходи держбюджету в квітні склали 96% від плану 10:16
У Глевасі напали на будинок депутата Пинзеника: господаря будинку та його дружину зв'язали і пограбували 10:00
Курс долара підскочив перед вихідними після різкого обвалу 10:00
більше новин
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Новини дня: над Україною нависли грози та інавгурація 19:42
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Антарктида. Фото: facebook.сом / Ігор Дикий
Українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди 13:02
Радник Зеленського Апаршин не рекомендує війну на Донбасі закінчувати військовим шляхом 13:33
Юридичні рішення РФ - нікчемні: МЗС вимагає скасування "паспортної агресії" Росії 21:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok