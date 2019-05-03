Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів

Офіційні видання Верховної Ради "Голос України" і Кабінету Міністрів "Урядовий кур'єр" опублікували результати виборів Президента, відповідно, інавгурація Володимира Зеленського має відбутися не пізніше 2 червня.

Результати опубліковані у виданнях в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Обраним Президентом України є кандидат на пост Президента України Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, художній керівник ТОВ "Квартал 95", позапартійний, суб'єкт висування - політична партія "Слуга народу", - йдеться в газетах.

Відповідно до закону "Про вибори Президента України", офіційним оголошенням результатів виборів є публікація в вищезазначених виданнях.

Саме з цього моменту відраховуються 30 днів для інавгурації новообраного Президента.

Таким чином, інавгурація Зеленського має відбутися не пізніше 2 червня.

Він офіційно приступить до виконання обов'язків Президента, коли на урочистому засіданні Верховної Ради складе присягу на вірність українському народові.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Зеленський заявив, що Центральна виборча комісія затягує офіційне оголошення результатів виборів, щоб інавгурація була призначена на дату, коли за законом вже не можна буде розпустити Верховну Раду (тобто після 27 травня).

В КС розповіли, чи можливий зрив інавгурації Зеленського.

Ранеев ЗМІ з'явилася інформація, що Банкова хоче відправити у відставку главу КС зриву інавгурації Зеленського.