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03 травня 2019, пʼятниця, 17:21 8
Вибори 2019-05-03T18:00:34+03:00
Українські Новини
Геращенко прогнозує призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні

Геращенко прогнозує призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні

Представник України у підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях (Україна, Росія, Організація з безпеки і співробітництва в Європі), уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко прогнозує призначення Верховною Радою дати інавгурації Президента на наступному пленарному тижні 14-17 травня.

Про це вона повідомила у п'ятницю в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передають Українські Новини.

"Я переконана, що на першому пленарному тижні, який розпочнеться з 14 травня, буде прийнято постанову про дату інавгурації", - сказала вона.

Геращенко наголосила, що парламент не має наміру порушувати закон і оперативно ухвалить постанову.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Сергій Міщенко пропонує парламенту провести інавгурацію Президента 19 травня.

Раніше в КС розповіли, можливий зрив інавгурації Зеленського.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Банкова хоче відправити у відставку главу КС зриву інавгурації Зеленського.

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