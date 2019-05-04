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04 травня 2019, субота, 23:37 20 Документ
Президент 2019-05-05T00:30:18+03:00
Українські Новини
Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади"

Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади"

Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube
Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube

Новообраний Президент Володимир Зеленський вважає, що його інавгурація має відбутися 19 травня і сьогодні обговорював призначення заходу саме на цю дату з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вважаю, що інавгурація має відбутися 19 травня. Саме на цій даті я наполягав і на сьогоднішній зустрічі з головами парламентських фракцій. Саме про 19 травня писав у листі голові Верховної Ради Андрієві Парубію", - повідомив Зеленський.

Також новообраний Президент сподівається, що народні депутати підтримають пропозиції його команди на засіданні 14 травня.

"Адже нам потрібно працювати. Зокрема і з парламентом. Визначеність вкрай важлива і для народу України, і для іноземних гостей, які вже висловили бажання прибути на урочистості, і для мене особисто", - переконаний Зеленський.

В прикріпленому Зеленським листі, він вимагає провести свою інавгурацію 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади".

Фото: Володимир Зеленський/FacebookФото: Володимир Зеленський/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради. Він заявив, що наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

Ляшко заявив, що питання інавгурації "другорядне", тому він не прийшов на зустріч із Зеленським.

За інформацією депутата Бондаря, більшість депутатів наполягало на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Тим часом Портнов опублікував проект указу президента Зеленського про розпуск парламенту.

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