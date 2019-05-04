Більшість депутатів наполягала на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду, - Бондар

Співголова депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді Віктор Бондар заявив, що частина тих депутатів, які прийшли на зустріч з новообраним Президентом Володимиром Зеленським, наполягала на даті інавгурації 28 травня.

Про це він повідомив журналістам за підсумками переговорів депутатів із Зеленським, передають Українські Новини.

"2-3 рази ходили по колу, яку ж дату визначити - 19 або 28 травня. У результаті більшість голів фракцій сказало, що їм потрібно з фракціями радитися... у депутатів питання - до 27 числа, напевно, законодавчо, якщо ми цей рубіж переходимо, то після цього Президент не має права розпускати Раду. Тому більшість підводила Зеленського до того, що 28 число було б такою датою, за яку депутати спокійно б голосували", - сказав він.

Також, на думку Бондаря, дата 28 травня є комфортною з точки зору організації підготовки інавгурації.

При цьому він не виключає, що депутати можуть проголосувати за 19 травня.

Крім того, він повідомив, що на зустрічі були присутні всі представники парламентських фракцій, крім Радикальної партії.

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради. Він заявив, що наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

Ляшко заявив, що питання інавгурації "другорядне", тому він не прийшов на зустріч із Зеленським.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Тим часом Портнов опублікував проект указу президента Зеленського про розпуск парламенту.