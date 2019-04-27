В Єрусалимі в храмі Гробу Господнього сьогодні, 27 квітня, у Велику Суботу зійшов Благодатний вогонь.

Сходження вогню відбулося о 14:31 за київським часом.

Символ Божого благословення напередодні Великодня традиційно чекали сотні тисяч паломників з усього світу. Зараз вогонь швидко передається тими, хто знаходиться в храмі, після чого його роздали прочанам біля храму.

До Києва Благодатний вогонь доставлять вже сьогодні ввечері. Вперше його привезуть і для об'єднаної Православної церкви України. В Ізраїль вже вирушила делегація з 30 осіб, серед яких – священнослужителі, ветерани ООС, представників влади та громадські діячі з усіх областей України.

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