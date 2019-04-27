Жодних "рєшал" від Зеленського в Україні немає і бути не може: нове відеозвернення переможця виборів

Володимир Зеленський, який переміг у виборах Президента України, опублікував нове відеозвернення, в якому запевнив, що ніяких "рєшал" від його імені він нікуди не відправляв, незважаючи на те, що люди, які представляються його ім'ям, постійно з'являються в меріях і облрадах.

Відповідне відео Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Хочу розповісти про нову секту під назвою "Люди Зеленського - ми від нього прийшли до вас". Зараз ходять такі аферисти, які ходять до мерій, до облради, прокурорів, суддів, представників бізнесу - малого, середнього чи великого, кажуть: ми тут все тепер вирішуємо, все тепер буде, як ми скажемо, нам мандат дав Зеленський. Дивіться, таких аферистів дуже багато. Я нікого ні на що не уповноважував і в майбутньому - не збираюся", - запевнив Зеленський.

Також Зеленський попросив показувати таким людям це відеозвернення, а краще - знімати їх на камеру або звертатися у правоохоронні органи.

"Ми можемо перемогти цю гидоту тільки разом. Добре? Дякую", - резюмував переможець виборів.

Відео, ймовірно, було записано в Туреччині, куди Зеленський полетів з дітьми на вихідні.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського відхрестилися від депутатів у Раді, які його підтримали. Верховна Рада хоче обмежити повноваження Президента Володимира Зеленського.

Також Гройсман провів неформальну зустріч із Зеленським.

Тим часом ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня.