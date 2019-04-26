У Зеленского открестились от депутатов в Раде, которые его поддержали

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" не имеют отношения к инициативам в их поддержку в Верховной Раде.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, пишет "Украинская правда".

"То, что сегодня происходит в Раде, в том числе, с депутатом Рыбалкой, это ничего общего не имеет по отношению к партии "Слуга народа" или по отношению к избранному президенту страны Владимиру Александровичу Зеленскому", – заявил Разумков.

Он считает, что это "пиар на Зеленском", и назвал его "только вершиной айсберга".

По словам спикера ЗеКоманды, "пиарятся на Зеленском" не только в парламенте, но и в областях.

"Приходя рассказывать, кто уже будет главой облгосадминистрации, кому какие места продали, кому что пообещали. Это все профанации, это все не соответствует действительности", – заверил Разумков.

Напомним, Зеленский улетел в Турцию на выходные.

Тем временем Зеленский уверен, что ЦИК намеренно затягивает объявление результатов выборов.

ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля.

Тем временем Верховная Рада хочет ограничить полномочия Президента Владимира Зеленского.

Глава Окружного админсуда Киева заявл, что Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня.

Ранее Зеленский представил кандидатов на ключевые посты в Украине.

Также Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским.