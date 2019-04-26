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26 апреля 2019, пятница, 20:52 2327
Выборы 2019-04-26T20:56:29+03:00
Українські Новини
Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским

Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским

Зеленский. Скриншот видео facebook.com/ze2019official
Зеленский. Скриншот видео facebook.com/ze2019official

Премьер-министр Владимир Гройсман провел неформальную встречу с победившим на выборах Президента Владимиром Зеленским и обсудил с ним жизнь и будущее страны.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер", передают Українськi Новини.

"Мы с Владимиром Александровичем встречались, это была неформальная встреча. Мы говорили о жизни, о стране. Мы говорили о будущем страны - это самое главное",- сказал он.

Комментируя информацию в СМИ и намерениях Зеленского сменить 6 министров, премьер отметил, что Президент может вносить представление на назначение только двух - министра обороны и министра иностранных дел.

Напомним, Зеленский улетел в Турцию на выходные.

Тем временем Зеленский уверен, что ЦИК намеренно затягивает объявление результатов выборов.

ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля.

Тем временем Верховная Рада хочет ограничить полномочия Президента Владимира Зеленского.

Глава Окружного админсуда Киева заявл, что Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня.

Ранее Зеленский представил кандидатов на ключевые посты в Украине.

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