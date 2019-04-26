Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским

Премьер-министр Владимир Гройсман провел неформальную встречу с победившим на выборах Президента Владимиром Зеленским и обсудил с ним жизнь и будущее страны.\r\nОб этом он сказал в эфире телеканала "Интер", передают Українськi Новини.\r\n"Мы с Владимиром Александровичем встречались, это была неформальная встреча. Мы говорили о жизни, о стране. Мы говорили о будущем страны - это самое главное",- сказал он.\r\nКомментируя информацию в СМИ и намерениях Зеленского сменить 6 министров, премьер отметил, что Президент может вносить представление на назначение только двух - министра обороны и министра иностранных дел.\r\nНапомним, Зеленский улетел в Турцию на выходные.\r\nТем временем Зеленский уверен, что ЦИК намеренно затягивает объявление результатов выборов.\r\nЦИК объявит результаты выборов 30 апреля.\r\nТем временем Верховная Рада хочет ограничить полномочия Президента Владимира Зеленского.\r\nГлава Окружного админсуда Киева заявл, что Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня.\r\nРанее Зеленский представил кандидатов на ключевые посты в Украине.