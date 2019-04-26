У Зеленського відхрестилися від депутатів у Раді, які його підтримали

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський та його партія "Слуга народу" не мають відношення до ініціатив на їх підтримку у Верховній Раді.\r\nПро це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков, пише "Українська правда".\r\n"Те, що сьогодні відбувається в Раді, в тому числі, з депутатом Рибалкою, це нічого спільного не має щодо партії "Слуга народу" або щодо обраного президента країни Зеленського Володимира Олександровича", – заявив Разумков.\r\nВін вважає, що це "піар на Зеленському", і назвав його "тільки вершиною айсберга".\r\nЗа словами спікера ЗеКоманди, "піаряться на Зеленському" не тільки в парламенті, але й в областях.\r\n"Приходять розповідають, хто буде головою облдержадміністрації, кому які місця продали, кому що пообіцяли. Це все профанації, це все не відповідає дійсності", – запевнив Разумков.\r\nНагадаємо, Зеленський полетів до Туреччини на вихідні.\r\nТим часом Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів.\r\nЦВК оголосить результати виборів 30 квітня.\r\nТим часом Верховна Рада хоче обмежити повноваження Президента Володимира Зеленського.\r\nГолова Окружного адмінсуду Києва заявл, що Президент має юридичні підстави розпустити Раду до 14 червня.\r\nРаніше Зеленський представив кандидатів на ключові посади в Україні.\r\nТакож Гройсман провів неформальну зустріч із Зеленським.