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26 квітня 2019, пʼятниця, 21:29 55
Політика 2019-04-27T12:45:03+03:00
Українські Новини
У Зеленського відхрестилися від депутатів у Раді, які його підтримали

У Зеленського відхрестилися від депутатів у Раді, які його підтримали

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський та його партія "Слуга народу" не мають відношення до ініціатив на їх підтримку у Верховній Раді.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков, пише "Українська правда".

"Те, що сьогодні відбувається в Раді, в тому числі, з депутатом Рибалкою, це нічого спільного не має щодо партії "Слуга народу" або щодо обраного президента країни Зеленського Володимира Олександровича", – заявив Разумков.

Він вважає, що це "піар на Зеленському", і назвав його "тільки вершиною айсберга".

За словами спікера ЗеКоманди, "піаряться на Зеленському" не тільки в парламенті, але й в областях.

"Приходять розповідають, хто буде головою облдержадміністрації, кому які місця продали, кому що пообіцяли. Це все профанації, це все не відповідає дійсності", – запевнив Разумков.

Нагадаємо, Зеленський полетів до Туреччини на вихідні.

Тим часом Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів.

ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня.

Тим часом Верховна Рада хоче обмежити повноваження Президента Володимира Зеленського.

Голова Окружного адмінсуду Києва заявл, що Президент має юридичні підстави розпустити Раду до 14 червня.

Раніше Зеленський представив кандидатів на ключові посади в Україні.

Також Гройсман провів неформальну зустріч із Зеленським.

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