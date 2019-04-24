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24 апреля 2019, среда, 14:31 2080
Судебная власть 2019-04-24T14:35:02+03:00
Українські Новини
Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня, - глава Окружного админсуда Киева

Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня, - глава Окружного админсуда Киева

Верховная Рада
Верховная Рада

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что Президент имеет юридические основания распустить Верховную Раду до 14 июня.

Об этом он написал в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"По моему мнению, Президент Украины имеет полномочия распустить Верховную Раду в срок до 14 июня 2019 года", - считает он.

Вовк отметил, что проанализировал действующее законодательство и провел элементарные математические подсчеты для определения этой даты

По его мнению, 6 месяцев, в течение которых Президент не имеет права распускать парламент, необходимо отсчитывать не от дня принятия присяги депутатами, а от дня первого заседания Рады нового созыва.

"Соответственно, Основной закон определяет, что Верховная Рада Украины является полномочной не в течение 5 лет, рассчитанных в календарных днях, начиная не со дня принесения присяги народными депутатами Украины, а в течение 5 лет, которые заканчиваются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва", - написал глава суда.

Таким образом, принимая во внимание назначение очередных выборов Рады на 27 октября 2019 года, полномочия действующей Верховной Рады Украины могут длиться и до 16 декабря 2019 года (27 октября 2019 + 20 дней на официальное обнародование результатов выборов + 30 дней на открытие первой сессии новоизбранного Верховной Рады).

Вовк уверен, что с теоретической и с практической точки зрения полномочия действующей Рады могут длиться до 14 декабря 2019 года, то есть еще в течение 48 дней после дня выборов, что предоставляет Президенту право прекратить полномочия парламента в срок до 14 июня.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский был намерен изучить возможность роспуска Верховной Рады в случае победы на выборах.

Тем временем 25,9% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), из тех кто определился со своим выбором, готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 15,7% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 13,9% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на выборах Верховной Рады.

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