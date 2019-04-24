Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня, - глава Окружного админсуда Киева

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что Президент имеет юридические основания распустить Верховную Раду до 14 июня.

Об этом он написал в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"По моему мнению, Президент Украины имеет полномочия распустить Верховную Раду в срок до 14 июня 2019 года", - считает он.

Вовк отметил, что проанализировал действующее законодательство и провел элементарные математические подсчеты для определения этой даты

По его мнению, 6 месяцев, в течение которых Президент не имеет права распускать парламент, необходимо отсчитывать не от дня принятия присяги депутатами, а от дня первого заседания Рады нового созыва.

"Соответственно, Основной закон определяет, что Верховная Рада Украины является полномочной не в течение 5 лет, рассчитанных в календарных днях, начиная не со дня принесения присяги народными депутатами Украины, а в течение 5 лет, которые заканчиваются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва", - написал глава суда.

Таким образом, принимая во внимание назначение очередных выборов Рады на 27 октября 2019 года, полномочия действующей Верховной Рады Украины могут длиться и до 16 декабря 2019 года (27 октября 2019 + 20 дней на официальное обнародование результатов выборов + 30 дней на открытие первой сессии новоизбранного Верховной Рады).

Вовк уверен, что с теоретической и с практической точки зрения полномочия действующей Рады могут длиться до 14 декабря 2019 года, то есть еще в течение 48 дней после дня выборов, что предоставляет Президенту право прекратить полномочия парламента в срок до 14 июня.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский был намерен изучить возможность роспуска Верховной Рады в случае победы на выборах.

Тем временем 25,9% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), из тех кто определился со своим выбором, готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 15,7% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 13,9% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на выборах Верховной Рады.