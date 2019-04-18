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18 апреля 2019, четверг, 21:46 991
Политика 2019-04-18T22:19:00+03:00
Українські Новини
Зеленский представил кандидатов на ключевые посты в Украине

Зеленский представил кандидатов на ключевые посты в Украине

Кандидат в Президенты Украины, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский представил своих кандидатов на должности в Администрацию Президента.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"Это мои эксперты, моя команда. Это профессиональные люди. Молодые и светлые, разумные люди, которые пойдут со мной в Администрацию Президента. Мы не раздаем портфелей, не даем должностей. А кто их них будет лучшим, тот займет ту или иную должность", - сказал Зеленский.

В команду кандидата входят Руслан Стефанчук (отвечает за реформирование государственных и правовых институтов, работу с законопроектами), Иван Баканов (лидер партии "Слуга народа", отвечает за отношения с Верховной Радой), Дмитрий Разумков (отвечает за вопросы внутренней политики), бывший министр финансов Александр Данилюк (международные отношения, финансы, экономика и банковская политика), Руслан Рябошапка (охрана права и антикоррупционная политика), Галина Янченко (антикоррупционная политика и диджитал-решения), Денис Монастырский (правоохранительные органы), Сергей Ионушас (органы правосудия), Иван Апаршин (безопасность и оборона).

Также были представлены Ирина Венедиктова (отвечает за реформы в судебной системе), Даниил Гетманцев (экономика, финансы и налогообложение), Виктория Страховая (банковская деятельность), Михаил Федоров (руководитель диджитал-направления "Зе-Команды"), Александр Мережко (вопросы международных отношений и народовластия), Олег Бондаренко (экология), Марина Бардина (равноправие мужчин и женщин), Сергей Кальченко (избирательного законодательства и европейских стандартов прав человека), Андрей Герус (энергетика, коммунальные услуги и антимонопольная деятельность), Сергей Бабак (образование и наука) и Евгений Комаровский (советник по медицине).

Как сообщали Українськi Новини, Руслан Рябошапка будет отвечать за правоохранительную политику в команде Зеленского.

За сферу безопасности и обороны в случае победы Зеленского будет отвечать Апаршин.

Доктор Комаровский вошел в команду "Зе" как эксперт по медицине.

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