ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня

Центральна виборча комісія (ЦВК) планує оголосити результати другого туру виборів Президента 30 квітня, коли завершиться відведений законом термін для оскарження протоколів окружних виборчих комісій (ОВК).

Про це Українським Новинам повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька.

В п'ятницю ЦВК завершила прийом оригінальних паперових протоколів окружних комісій про підсумки голосування громадян на ділянках, склав протокол і оголосив підсумки виборів у закордонному виборчому окрузі і закрив безперервне засідання, що тривало з 22 квітня.

Наступним етапом має стати складання протоколу ЦВК про результати виборів Президента.

Зі слів Бернацької, підписання протоколу та офіційне оголошення результатів виборів заплановано на 30 квітня.

На уточнююче запитання агентства, з чим пов'язано чотириденне зволікання секретар ЦВК пояснила, що необхідно вивчити протоколи окружних комісій, які надійшли в останні дні, а також дочекатися закінчення законного терміну для їх оскарження.

"Тільки сьогодні прийняті останні протоколи з мокрими печатками. Зараз ми їх будемо обробляти. Крім того, за законом на оскарження є 5 днів після підписання протоколу окружної комісією. Нам необхідно дочекатися, немає ніяких позовів. Сьогодні голова комісії направила до судів запити, щоб надати нам цю інформацію. Саме закінчиться 5-денний термін на оскарження останніх протоколів. Ми попросили надати нам інформацію на 10:00 30 квітня і орієнтовно о 12:00 30 квітня ми оголосимо результати", - пояснила вона.

За законом, ЦВК зобов'язана оголосити результати виборів не пізніше 1 травня.

Якщо вони будуть оголошені 30 квітня, то інавгурація обраного Президента має відбутися не пізніше 30 травня.

Раніше агентство в попередній редакції тексту цієї новини розповсюдило неправдиву інформацію, що ЦВК оголосить результати виборів на 1 день пізніше передбаченого законом строку.

Це сталося через помилкове застосування до даного процесу ст. 84 закону "Про вибори Президента", де йдеться про те, що ЦВК має встановити результати виборів протягом 10 днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів окружкомів. Але ця стаття ругулює підведення результатів 1 туру виборів Презідента.

Строки встановлення результатів 2 туру виборів Президента визначає ст. 85 Закону "Про вибори Президента", де говориться, що ЦВК встановлює і оголошує результати голосування не пізніше, ніж на 10 день з дня голосування в 2 турі виборів.Таким чином, ЦВК вкладається в передбачені законодавством строки.

Українські Новини вже виправили текст новини і приносять читачам вибачення за допущену раніше помилку.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вважає, що звинувачення Володимира Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів Президента для неможливість розпуску Верховної Ради є безпідставними і заперечує, що, навпаки, працює в безпрецедентно швидкому режимі.

Раніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що Банкова для зриву інавгурації Зеленського хоче відправити у відставку главу Конституційного суду. Пізніше Конституційний суд відреагував на чутки про можливий зрив інавгурації Зеленського.

Верховна Рада після виборів захотіла обмежити повноваження Президента Зеленського. При цьому парламент пообіцяв, що дату інавгурації Зеленського з ним погодить.