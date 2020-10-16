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16 октября 2020, пятница, 20:39 7
Президент 2020-10-16T20:45:01+03:00
Українські Новини
В "Слуге Народа" допускают, что деньги на опрос выделит сам Зеленский

В "Слуге Народа" допускают, что деньги на опрос выделит сам Зеленский

Кира Молчанова
СМИ, Финансирование, Местные выборы, Евгения Кравчук, Местные выборы-2020, Опрос Зеленского
Евгения Кравчук
Евгения Кравчук

Опрос, анонсированный на 25 октября, может профинансировать лично Владимир Зеленский.

Об этом заявила заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью "Радио Свобода".

Журналистка спросила Кравчук, может ли Зеленский сам профинансировать совой опрос, на что депутат ответила: "Я не исключаю этот факт".

При этом Кравчук уточнила, что она практически уверена в том, кто выступит спонсором опроса, но пока не озвучивает его имя. Кто этот человек – станет известно в скором времени. Однако партия "Слуга народа" не имеет отношения к организации опроса.

Кравчук уверяет, что "Слуга народа" не имеет отношения к организации опроса.

"Точно эти средства будут отражены в декларации, и они будут отвечать тем легальным доходам лица, заплатит. Фактически, там не будет какой-то большой суммы, потому напечатать пять миллионов черно-белых бюллетеней в виде формата А5 - это не такие большие средства. Платить людям, которые будут осуществлять этот опрос, не нужно, потому что это, очевидно, будут волонтеры", — сообщила она

Как сообщали Українські Новини, в другом интервью Кравчук заявляла, что соцопрос профинансируют меценаты.

Пока все вопросы не были озвучены Зеленским, в СМИ предполагали, что один из возможных вопросов будет касаться уменьшения избирательного возраста до 16 лет.

Позднее в сети появился полный список возможных вопросов Зеленского. В нем вопросы касаются сокращения количества депутатов в парламенте, легализации каннабиса и Будапештского меморандума.

16 октября Президент Владимир Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса из пяти, которые планируется задать в рамках опроса в день местных выборов, 25 октября.

Українські Новини предлагают своим читателям ответить прямо сейчас на вопросы президента Владимира Зеленского не дожидаясь выборов.

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