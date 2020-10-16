В "Слуге Народа" допускают, что деньги на опрос выделит сам Зеленский

Опрос, анонсированный на 25 октября, может профинансировать лично Владимир Зеленский.

Об этом заявила заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью "Радио Свобода".

Журналистка спросила Кравчук, может ли Зеленский сам профинансировать совой опрос, на что депутат ответила: "Я не исключаю этот факт".

При этом Кравчук уточнила, что она практически уверена в том, кто выступит спонсором опроса, но пока не озвучивает его имя. Кто этот человек – станет известно в скором времени. Однако партия "Слуга народа" не имеет отношения к организации опроса.

Кравчук уверяет, что "Слуга народа" не имеет отношения к организации опроса.

"Точно эти средства будут отражены в декларации, и они будут отвечать тем легальным доходам лица, заплатит. Фактически, там не будет какой-то большой суммы, потому напечатать пять миллионов черно-белых бюллетеней в виде формата А5 - это не такие большие средства. Платить людям, которые будут осуществлять этот опрос, не нужно, потому что это, очевидно, будут волонтеры", — сообщила она

Как сообщали Українські Новини, в другом интервью Кравчук заявляла, что соцопрос профинансируют меценаты.

Пока все вопросы не были озвучены Зеленским, в СМИ предполагали, что один из возможных вопросов будет касаться уменьшения избирательного возраста до 16 лет.

Позднее в сети появился полный список возможных вопросов Зеленского. В нем вопросы касаются сокращения количества депутатов в парламенте, легализации каннабиса и Будапештского меморандума.

16 октября Президент Владимир Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса из пяти, которые планируется задать в рамках опроса в день местных выборов, 25 октября.

Українські Новини предлагают своим читателям ответить прямо сейчас на вопросы президента Владимира Зеленского не дожидаясь выборов.

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