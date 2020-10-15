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15 октября 2020, четверг, 14:04 973
СМИ 2020-10-15T14:45:02+03:00
Українські Новини
В сети появился полный список возможных вопросов из опроса Зеленского, – СМИ

В сети появился полный список возможных вопросов из опроса Зеленского, – СМИ

Александр Савич
Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, Легализация марихуаны в Украине, Президент Владимир Зеленский, Сокращение количества депутатов, Опрос Зеленского
В сети появился список возможных вопросов на опросе Зеленского. Фото:
В сети появился список возможных вопросов на опросе Зеленского. Фото: "Рейтинг"

В то время как Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй вопрос своего опроса, который планируется провести на местных выборах 25 октября, в сети появился полный список возможных вопросов Зеленского. Об этом сообщает Обозреватель.

Сообщается, что фото бюллетеня прислали в чат официального Telegram-канала издания Обозреватель.

Кроме уже озвученных Зеленским двух вопросов, в нем также присутствуют следующие вопросы:

  • о сокращении количества народных депутатов до 300;
  • о легализации каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных;
  • о праве Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. 

Список возможных вопросов в опросе Зеленского, который появился в сети. Фото: чат официального Telegram-канала ОбозревательСписок возможных вопросов в опросе Зеленского, который появился в сети. Фото: чат официального Telegram-канала Обозреватель

Как сообщали Українські новини, Зеленский на выборах 25 октября задаст всем избирателям на участках 5 вопросов.

Также первым вопросом Зеленского стал вопрос об отношении украинцев к пожизненному заключению за коррупцию.

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