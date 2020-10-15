В сети появился полный список возможных вопросов из опроса Зеленского, – СМИ

В то время как Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй вопрос своего опроса, который планируется провести на местных выборах 25 октября, в сети появился полный список возможных вопросов Зеленского. Об этом сообщает Обозреватель. Сообщается, что фото бюллетеня прислали в чат официального Telegram-канала издания Обозреватель. Кроме уже озвученных Зеленским двух вопросов, в нем также присутствуют следующие вопросы: о сокращении количества народных депутатов до 300; о легализации каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных; о праве Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. Список возможных вопросов в опросе Зеленского, который появился в сети. Фото: чат официального Telegram-канала Обозреватель Как сообщали Українські новини, Зеленский на выборах 25 октября задаст всем избирателям на участках 5 вопросов. Также первым вопросом Зеленского стал вопрос об отношении украинцев к пожизненному заключению за коррупцию.