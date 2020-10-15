В сети появился полный список возможных вопросов из опроса Зеленского, – СМИ

В сети появился список возможных вопросов на опросе Зеленского. Фото: "Рейтинг"

В сети появился список возможных вопросов на опросе Зеленского. Фото: "Рейтинг"

В то время как Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй вопрос своего опроса, который планируется провести на местных выборах 25 октября, в сети появился полный список возможных вопросов Зеленского. Об этом сообщает Обозреватель.

Сообщается, что фото бюллетеня прислали в чат официального Telegram-канала издания Обозреватель.

Кроме уже озвученных Зеленским двух вопросов, в нем также присутствуют следующие вопросы:

о сокращении количества народных депутатов до 300;

о легализации каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных;

о праве Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Список возможных вопросов в опросе Зеленского, который появился в сети. Фото: чат официального Telegram-канала Обозреватель

Как сообщали Українські новини, Зеленский на выборах 25 октября задаст всем избирателям на участках 5 вопросов.

Также первым вопросом Зеленского стал вопрос об отношении украинцев к пожизненному заключению за коррупцию.

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