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16 октября 2020, пятница, 11:05 17
Политика 2020-10-16T11:06:49+03:00
Українські Новини
Опрос Зеленского оплатят меценаты, - Кравчук

Опрос Зеленского оплатят меценаты, - Кравчук

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, Евгения Кравчук, Местные выборы-2020, Опрос Зеленского
Опрос. Фото: Pixabay
Опрос. Фото: Pixabay

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук сообщила, что анонсированный Президентом Владимиром Зеленским опрос 25 октября проведет одна из общественных организаций, а оплатят его меценаты.

Об этом она сказала в эфире "Громадського радио", передают Українськi Новини.

"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами", - сказала она.

По словам Кравчук, при этом рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей по опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами.

Кроме этого, депутат подчеркнула что опрос будет финансироваться меценатами.

"Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс (проведение опроса). Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса... Средства будут украинского происхождения", - отметила она.

Также Кравчук подчеркнула, что юридически проведение опроса будет закреплено, а соответствующий законопроект подадут или депутаты, или Президент.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что в день местных выборов, 25 октября, задаст избирателям на избирательных участках 5 вопросов, чтобы сделать так, как они решат.

Ранее Офис Президента подтвердил, что опрос не будет иметь юридических последствий.

Кроме того, Разумков предполагает, что анонсированный Зеленским опрос 25 октября пройдет в формате exit-poll

Тем временем, Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса опроса.

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