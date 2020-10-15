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15 октября 2020, четверг, 10:49 172
Президент 2020-10-15T11:00:10+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал второй вопрос своего опроса 25 октября

Зеленский назвал второй вопрос своего опроса 25 октября

Елена Новикова
Президент, Донбасс, Свободная экономическая зона, Местные выборы, Владимир Зеленский, Местные выборы-2020, Опрос Зеленского, Опрос избирателей, Всеукраинский опрос

Второй вопрос на анонсированном Президентом Владимиром Зеленским опросе в день местных выборов, 25 октября, касается свободной экономической зоны на Донбассе.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны", - сказал он.

Всего в рамках "опроса" запланировано задать украинцам 5 вопросов.

Первый из них - нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

Остальные Президент еще не озвучил, запланировав раскрывать по одному вопросу ежедневно.

Как сообщали Українськi Новини, первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

Также Центральная избирательная комиссия не располагает информацией об анонсированном Зеленским опросе 25 октября и не привлечена к его организации и проведению.

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что такой опрос не может быть законно проведен в помещениях для голосования, а в случае проведения на улице - не будет иметь юридических последствий.

Ранее в Офисе Президента назвали темы следующих вопросов Зеленского.

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