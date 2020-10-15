Зеленский назвал второй вопрос своего опроса 25 октября

Второй вопрос на анонсированном Президентом Владимиром Зеленским опросе в день местных выборов, 25 октября, касается свободной экономической зоны на Донбассе.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны", - сказал он.

Всего в рамках "опроса" запланировано задать украинцам 5 вопросов.

Первый из них - нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

Остальные Президент еще не озвучил, запланировав раскрывать по одному вопросу ежедневно.

Как сообщали Українськi Новини, первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

Также Центральная избирательная комиссия не располагает информацией об анонсированном Зеленским опросе 25 октября и не привлечена к его организации и проведению.

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что такой опрос не может быть законно проведен в помещениях для голосования, а в случае проведения на улице - не будет иметь юридических последствий.

Ранее в Офисе Президента назвали темы следующих вопросов Зеленского.

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