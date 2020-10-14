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14 октября 2020, среда, 10:38 131
Выборы 2020-10-14T10:45:02+03:00
Українські Новини
На всеукраинский опрос могут вынести голосование на выборах с 16 лет, — СМИ

На всеукраинский опрос могут вынести голосование на выборах с 16 лет, — СМИ

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Опрос Зеленского, Всеукраинский опрос
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в день местных выборов, 25 октября, планируется всеукраинский опрос. Один из возможных вопросов - уменьшение избирательного возраста до 16 лет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Зеленский пообещал озвучить темы вопросов позже, но уже известны некоторые детали.

"Информированные собеседники издания говорят, что они будут появляться со среды - по одному в день. Официально ни в Офисе президента, ни во фракции "Слуга народа" их содержание не раскрывают. Однако РБК-Украина удалось узнать две возможные темы опроса: легализация медицинского каннабиса и уменьшение избирательного возраста до 16 лет", - говорится в материале.

В то же время в ОП уверяют, что среди вопросов не будет "спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках". Источник издания добавил, что несмотря на "яростное сопротивление" отдельных политиков опрос все равно проведут.

Как сообщали Українські Новини, Центральная избирательная комиссия не располагает информацией об анонсированном Зеленским опросе 25 октября и не привлечена к его организации и проведению.

Тем временем Стефанчук рассказал, что опрос - пробник референдума

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