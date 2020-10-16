Ответьте на вопросы Зеленского онлайн не дожидаясь выборов на сайте Українських Новин

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 25 октября в день местных выборов опрос прямо на избирательном участке, чтобы узнать мнение избирателей. Укра їнські Новини предлагают своим читателям ответить прямо сейчас на вопросы президента Владимира Зеленского не дожидаясь выборов.

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Предложенный президентом общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться по важным для общества вопросам.

Первый вопрос этого опроса касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах. Эту информацию Зеленский озвучил 14 октября. О том, как будет звучать следующий вопрос, стало известно днем позже. Он будет касаться свободной экономической зоны на Донбассе.

Как сообщали Українські Новини, пока не были озвучены все вопросы, в СМИ предполагали, что один из возможных вопросов будет касаться уменьшения избирательного возраста до 16 лет.

Позднее в сети появился полный список возможных вопросов Зеленского. В нем вопросы касаются сокращения количества депутатов в парламенте, легализации каннабиса и Будапештского меморандума.

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