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  • Ответьте на вопросы Зеленского онлайн не дожидаясь выборов на сайте Українських Новин
16 октября 2020, пятница, 07:05 77
Политика 2020-10-16T08:00:01+03:00
Українські Новини
Ответьте на вопросы Зеленского онлайн не дожидаясь выборов на сайте Українських Новин

Ответьте на вопросы Зеленского онлайн не дожидаясь выборов на сайте Українських Новин

Кира Молчанова
Опрос, Соцопрос, Владимир Зеленский, Опрос Зеленского
Опрос. Фото: Pixabay
Опрос. Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 25 октября в день местных выборов опрос прямо на избирательном участке, чтобы узнать мнение избирателей. Українські Новини предлагают своим читателям ответить прямо сейчас на вопросы президента Владимира Зеленского не дожидаясь выборов.

Предложенный президентом общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться по важным для общества вопросам.

Первый вопрос этого опроса касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах. Эту информацию Зеленский озвучил 14 октября. О том, как будет звучать следующий вопрос, стало известно днем позже. Он будет касаться свободной экономической зоны на Донбассе.

Как сообщали Українські Новини, пока не были озвучены все вопросы, в СМИ предполагали, что один из возможных вопросов будет касаться уменьшения избирательного возраста до 16 лет.

Позднее в сети появился полный список возможных вопросов Зеленского. В нем вопросы касаются сокращения количества депутатов в парламенте, легализации каннабиса и Будапештского меморандума.

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