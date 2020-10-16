Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса опроса 25 октября

Президент Владимир Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса из пяти, которые планируется задать в рамках опроса в день местных выборов, 25 октября.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Вопрос номер три: нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов? Четвертый вопрос: поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли тяжелобольных?", - сказал он.

Пятый вопрос касается Будапештского меморандума.

"В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, в рамках которого США, Великобритания и Россия предоставили безусловные гарантии безопасности для территориальной целостности и суверенитета Украины, а Украина обязалась избавиться от ядерного оружия. Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, поднять сегодня на международном уровне вопрос: либо все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, либо никто", - сказал Зеленский.

Первые два вопроса были озвучены Президентом ранее: стоит ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах и стоит ли ввести на Донбассе свободную экономическую зону.

Также Зеленский призвал оставлять в комментариях на официальных страницах в соцсетях вопросы, которые следует включить в следующие опросы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента подтвердил, что опрос не будет иметь юридических последствий.

Кроме того, Разумков предполагает, что анонсированный Зеленским опрос 25 октября пройдет в формате exit-poll.

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