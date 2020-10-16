подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
ONLINE
16.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

16 октября 2020, пятница, 10:21 206
Выборы 2020-10-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса опроса 25 октября

Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса опроса 25 октября

Валерия Драгомирова
Местные выборы, Опрос Зеленского, 5 вопросов Зеленского
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса из пяти, которые планируется задать в рамках опроса в день местных выборов, 25 октября.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Вопрос номер три: нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов? Четвертый вопрос: поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли тяжелобольных?", - сказал он.

Пятый вопрос касается Будапештского меморандума.

"В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, в рамках которого США, Великобритания и Россия предоставили безусловные гарантии безопасности для территориальной целостности и суверенитета Украины, а Украина обязалась избавиться от ядерного оружия. Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, поднять сегодня на международном уровне вопрос: либо все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, либо никто", - сказал Зеленский.

Первые два вопроса были озвучены Президентом ранее: стоит ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах и стоит ли ввести на Донбассе свободную экономическую зону.

Также Зеленский призвал оставлять в комментариях на официальных страницах в соцсетях вопросы, которые следует включить в следующие опросы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента подтвердил, что опрос не будет иметь юридических последствий.

Кроме того, Разумков предполагает, что анонсированный Зеленским опрос 25 октября пройдет в формате exit-poll

Больше новостей о: Местные выборы Опрос Зеленского 5 вопросов Зеленского

Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса опроса 25 октября
Новый рекорд. За сутки коронавирус подтвердили почти у шести тысяч украинцев
Новости
Минфин не знает, сколько НАБУ перечислило в бюджет от своей деятельности 11:06
Кандидату в головы Борщаговской ОТГ Кудрику нарисовали рейтинг больше, чем у Трампа, - эксперт 11:05
Опрос Зеленского оплатят меценаты, - Кравчук 11:05
В Николаевском городском совете депутаты массово ушли на больничный из-за COVID-19 10:59
Кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса. В Минздраве назвали категории украинцев 10:51
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках 18:22
больше новостей
Венедиктова съехала с госдачи в "Пуще-Водице"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok