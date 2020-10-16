На столичном Подоле у бетономешалки отказали тормоза. Она протаранила 5 авто и влетела в забор

В Киеве на Подоле, где из-за ДТП был заблокирован проезд для трамваев, произошло масштабное ДТП с участием бетономешалки: у автомобиля отказали тормоза, и он въехал в 5 припаркованных авто. Об этом пишет Киев24. "ДТП на улице Лукьяновская. По предварительным данным, у водителя бетономешалки отказали тормоза, и он врезался сразу в несколько автомобилей (как минимум - в 4). После удара, бетономешалка остановилась в заборе", — говорится в сообщении. По сообщению ресурса dtp.kiev.ua. грузовой автомобиль двигался по улице Лукьяновской в сторону Волов, когда у него отказали тормоза. Автомобиль смял 5 авто по пути вниз и потом влетел в забор. Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году. Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико. На участке улицы Дегтяревской, где продолжается ремонт дороги, в ночь на 15 октября полностью перекроют движение транспорта. Кроме того, пробки не давали свободно передвигаться по Киеву в понедельник утром. Ситуацию с транспортом должно исправить метро. Мэр столицы рассказал, что в 2021 году откроют две новые станции.