В Киеве неделя началась с огромных пробок. Какие улицы самые загруженные утром

Сегодня утром, 12 октября, Киев стоит в традиционных масштабных пробках, которые охватили оба берега столицы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, самые масштабные пробки сковали проспект Степана Бандеры, улицу Богатырскую, Северный мост и проспект Героев Сталинграда.

Пробки на проспекте Степана Бандеры

Также традиционно утром "стоит" и Набережное шоссе и улица Набережно-Рыбальская.

Пробки на Подоле

На Левом берегу загружен бульвар Перова, Броварский проспект в районе станций метро "Левобережная" и "Дарница".

Пробки на Левом берегу

Кроме того, пробки зафиксированы и на проспекте Николая Бажана в районе станций метро "Славутич", "Осокорки" и "Позняки".

На Правом берегу сильнее всего загружена улица Вадима Гетьмана, Борщаговская а также проспект Победы в районе станций метро "Политехнический институт", "Берестейская" и "Святошин".

Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Окружная дорога также скована масштабными пробками в районе Жулян.

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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