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13 октября 2020, вторник, 19:13 13 Карта
Общество 2020-10-13T19:22:54+03:00
Українські Новини
В предпраздничный вторник Киев парализовали гигантские пробки. Список и карта самых загруженных улиц

В предпраздничный вторник Киев парализовали гигантские пробки. Список и карта самых загруженных улиц

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Пробки в Киеве. Фото: Google Maps
Пробки в Киеве. Фото: Google Maps

В предпраздничный вторник, 13 октября, столицу вечером снова сковали огромные пробки, которые раскинулись по всему Киеву и его окраинам. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, масштабные пробки охватили всю столицу, автомобили двигаются со скоростью до 10 км/ч почти во всех районах Киева. Одним из самых загруженных является проспект Степана Бандеры, улица Елены Телиги, а также улица Новоконстантиновская.

Пробки на ОболониПробки на Оболони

Кроме того, "стоит" Набережное шоссе, улица Набережно-Луговая и весь Подол. В частности, улица Нижний Вал, Ярославская, Константиновская, а также Ярославский переулок.

Пробки на ПодолеПробки на Подоле

В центре самые масштабные пробки охватили бульвар Тараса Шевченко, улицу Богдана Хмельницкого, Большую Васильковскую.

Пробки в центре КиеваПробки в центре Киева

От центра до станции метро "Шулявская" стоит также проспект Победы, а после пробки возобновляются на "Берестейской" и тянутся до "Житомирской.

Медленно двигаются автомобили также на Русановке: по Русановской Набережной, улице Энтузиастов и улице Раисы Окипной. 

Пробки в Киеве. Фото: Google MapsПробки в Киеве. Фото: Google Maps

А в районе станций метро "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница" стоят автомобили на Броварском проспекте.

На Соломенке загружен Чернобыльский бульвар.

Также традиционно в пробках "застряли" автомобили на Окружной дороге, в частности в сторону выезда из Киева в направлении Вишневого и Софиевской Борщаговки.

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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