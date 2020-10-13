В следующем году в Киеве откроют 2 новые станции метро, – мэр Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на строительстве ветки метрополитена на Виноградарь проложили уже более 100 метров тоннеля.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Строительство метро на Виноградарь идет по графику. В начале сентября от будущей станции "Мостицкая" мы запустили в работу тоннелепроходческий механизированный комплекс. На сегодня уже проложено 114 метров тоннеля. Также демонтировали временные конструкции, которые были необходимы для старта комплекса. И теперь он набирает проектную мощность - чтобы прокладывать 200 метров тоннеля в месяц", - сказал Кличко.

Он сообщил, что работы не прекращаются и на других участках строительства. Продолжается процесс бетонирования 2-ярусного туннеля, который пройдет от станции метро "Мостицкая" до станции "Проспект Правды". Там работы ведутся открытым способом.

"Открыть 2 новые станции мы планируем в конце следующего года. По оценкам специалистов, ими будут пользоваться более 90 тыс. пассажиров в сутки", - подчеркнул Виталий Кличко.

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