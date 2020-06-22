При бездеятельности Кличко Киев по пробкам обогнал 20-миллионный Мехико

Отсутствие какой-либо стратегии решения проблем городского трафика привело к тому, что Киев только за последний год переместился с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

При этом, если показатель Мехико остался неизменным с прошлого года, то киевские пробки, по оценкам TomTom, выросли сразу на 7%.

"Скачок" пробок сразу на 7% является рекордом для Топ-50 городов по рейтингу пробок.

Как сообщалось ранее, за последний год транспортные пробки в столице Украины, которые захватили центр и окраины города, "догнали" знаменитые "столицы пробок" Джакарту и Бангкок. Расположившийся на 12-м месте в мировом рейтинге Киев идет следом за находящейся на 10-й позиции столицей Индонезии Джакартой и занимающей 11-е место столицей Таиланда Бангкоком. При этом, все 3 города имеют одинаковый индекс TomTom – 53%. Причем, и Джакарта и Бангкок на протяжении года сохранили прежний показатель в 53%, потому и находятся на более высокой позиции, чем Киев.

Ранее Українські Новини сообщали, Киев поднялся с 13-го на 12-е место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса TomTom.

Столица Украины стала третьим городом Европы по сложности передвижения и расположилась между имеющими более 8 млн населения Бангкоком (Таиланд) и Мехико (Мексика). В топ-15 рейтинга доминируют города с населением более 7-8 млн жителей.

Согласно данным компании ТomTom, в 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дням 11 часам, "вычеркнутым из жизни".

При Кличко в Киеве не открыли ни одной станции метро, не построили ни одной новой транспортной развязки. Вместо этого мэр сосредоточился на сооружении пешеходного моста на склонах Днепра.