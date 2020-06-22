подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • При бездеятельности Кличко Киев по пробкам обогнал 20-миллионный Мехико
22 июня 2020, понедельник, 06:55 462
Политика 2020-06-22T07:00:01+03:00
Українські Новини
При бездеятельности Кличко Киев по пробкам обогнал 20-миллионный Мехико

При бездеятельности Кличко Киев по пробкам обогнал 20-миллионный Мехико

Николай Полищук

Отсутствие какой-либо стратегии решения проблем городского трафика привело к тому, что Киев только за последний год переместился с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

При этом, если показатель Мехико остался неизменным с прошлого года, то киевские пробки, по оценкам TomTom, выросли сразу на 7%.

"Скачок" пробок сразу на 7% является рекордом для Топ-50 городов по рейтингу пробок.

Как сообщалось ранее, за последний год транспортные пробки в столице Украины, которые захватили центр и окраины города, "догнали" знаменитые "столицы пробок" Джакарту и Бангкок. Расположившийся на 12-м месте в мировом рейтинге Киев идет следом за находящейся на 10-й позиции столицей Индонезии Джакартой и занимающей 11-е место столицей Таиланда Бангкоком. При этом, все 3 города имеют одинаковый индекс TomTom – 53%. Причем, и Джакарта и Бангкок на протяжении года сохранили прежний показатель в 53%, потому и находятся на более высокой позиции, чем Киев.

Ранее Українські Новини сообщали, Киев поднялся с 13-го на 12-е место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса TomTom.

Столица Украины стала третьим городом Европы по сложности передвижения и расположилась между имеющими более 8 млн населения Бангкоком (Таиланд) и Мехико (Мексика). В топ-15 рейтинга доминируют города с населением более 7-8 млн жителей.

Согласно данным компании ТomTom, в 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дням 11 часам, "вычеркнутым из жизни".

При Кличко в Киеве не открыли ни одной станции метро, не построили ни одной новой транспортной развязки. Вместо этого мэр сосредоточился на сооружении пешеходного моста на склонах Днепра.

Больше новостей о:

Число погибших при взрыве дома в Киеве выросло до 3 человек
Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве
Новости
При бездеятельности Кличко Киев по пробкам обогнал 20-миллионный Мехико 06:55
Гривна после выходных пошла вверх. Официальный курс валют 05:30
На этой неделе украинцев ждут длинные выходные. Сколько будем отдыхать на День Конституции 05:30
В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии 05:00
Жителей взорвавшегося дома переселили в интернат 22:53
больше новостей
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось 12:26 Список
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
Боевики применяли запрещенное оружие. За сутки ранили трех военных 23:44
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
больше новостей
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту слежки за Порошенко, — депутат 20:13
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось 12:26 Список
больше новостей
Второй день подряд Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok