Обходную дорогу вокруг Киева построят до 2025 года, — Офис Президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в среду заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко совместно с председателем Государственного агентства автомобильных дорог Александром Кубраковым презентовали проект строительства Киевской объездной дороги (КОД), которая будет проходить вокруг столицы.

Проект планируют реализовать до 2025 года в рамках инициированной Президентом Владимиром Зеленским программы "Большая стройка".

"Это действительно один из ключевых объектов программы Президента Украины "Большая стройка", которая началась только в этом году. В 2021 году мы начнем строительство первого участка", - сообщил Тимошенко.

План предусматривает сооружение Киевской обходной дороги полукольцом общей протяженностью почти 150 км.

Она будет иметь шесть участков и сочетать трассы М-07 "Киев - Ковель", М-06 "Киев - Чоп", М-05 "Киев - Одесса", Н-01 "Киев - Знаменка", Н-08 "Борисполь - Мариуполь", М-03 "Киев - Харьков" и М-01 "Киев - Чернигов".

Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через Днепр.

Он подчеркнул, что Киевская обходная дорога поможет разгрузить столицу от транзитного транспорта и таким образом убережет город от негативного влияния фур.

Новая дорога соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации, а именно Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары.

Общая стоимость обходной дороги составляет 85 млрд грн.

Полностью завершить работы по строительству Киевской обходной дороги планируется за пять-шесть лет в условиях достаточного и стабильного финансирования, а также предоставления необходимых разрешений и улучшения системы регуляции.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство планирует увеличить объемы строительства и ремонта дорог в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, народный депутат Ирина Верещук рассказала, что строительство дороги начнется в 2021 году.

Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), подписали меморандум о развитии в Украине системы "умных дорог".