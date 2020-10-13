ДТП на улице Глубочицкой в Киеве остановило больше десятка трамваев

В застрявшем в пробках Киеве остановилось движение трамваев на улице Глубочицкой недалеко от станции метро Лукьяновская.

Об этом сообщается в Facebook "Киев Оперативный".

"На трамвайных путях произошло ДТП. Движение трамваев заблокировано", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео больше десятка трамваев остановились и не могут проехать из-за заблокированных трамвайных путей.

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

На участке улицы Дегтяревской, где продолжается ремонт дороги, в ночь на 15 октября полностью перекроют движение транспорта.

Кроме того, пробки не давали свободно передвигаться по Киеву в понедельник утром.

Ситуацию с транспортом должно исправить метро. Мэр столицы рассказал, что в 2021 году откроют две новые станции.

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