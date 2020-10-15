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15 октября 2020, четверг, 20:09 575
Силовые структуры 2020-10-15T20:15:01+03:00
Українські Новини
ГБР засекретило результаты обысков в комплексе отдыха "Пуща-Водица"

ГБР засекретило результаты обысков в комплексе отдыха "Пуща-Водица"

Ольга Фандорина
Пуща-Водица, Обыски, ГБР, засекреченное дело
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) засекретило результаты обысков в комплексе отдыха Государственного управления делами "Пуща-Водица".

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, данная информация содержит тайну досудебного расследования и не может быть разглашена, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность.

ГБР, в частности отказалось сообщить, в рамках какого дела проводились обыски и связаны ли они с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что вынуждена была переехать на государственную дачу в Пуща-Водицу по соображениям безопасности.

Она заверила, что это временная мера и что она съедет с госдачи через несколько дней.

Комплекс отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами отказался назвать стоимость предоставленной в пользование генерального прокурора Ирины Венедиктовой государственной резиденции, однако заверил, что оплата за проживание соответствует фактически использованной площади

Ранее стало известно, что Венедиктова пользуется госдачей по в разы заниженной цене.

Венедиктова пообещала съехать с госрезидеции, предварительно обяснив причины, по которым стала ею пользоваться.

Венедиктова стала генпрокурором в марте. До этого именно Венедиктова возглавляла Госбюро расследований.

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