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15 жовтня 2020, четвер, 20:09 7
Силові структури 2020-10-15T22:00:03+03:00
Українські Новини
ДБР засекретив результати обшуків в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"

ДБР засекретив результати обшуків в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"

Ольга Фандорина
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Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: strana.ua
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: strana.ua

Результати обшуків в комплексі відпочинку Державного управління справами "Пуща-Водиця" Державне бюро розслідувань (ДБР) засекретив.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Згідно з відповіддю, дана інформація містить таємницю досудового розслідування і не може бути розголошена, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність.

ДБР, зокрема відмовилося повідомити, в рамках якої справи проводилися обшуки та чи пов'язані вони з генеральним прокурором Іриною Венедіктової.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що змушена була переїхати на державну дачу в Пущу-Водицю з міркувань безпеки.

Вона запевнила, що це тимчасовий захід і що вона з'їде з державної дачі через кілька днів.

Як повідомляли Українські Новини, комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами заявляє, що договір з генеральним прокурором Іриною Венедіктовою на проживання в державній резиденції закінчується 11 жовтня.

Зазначається, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова користується комплексом відпочинку "Пуща-Водиця".

Раніше Венедіктова заявила, що змушена була переїхати на державну дачу в Пущі-Водиці з міркувань безпеки та що це тимчасова міра.

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