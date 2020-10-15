Зеленский обратится к Верховной Раде с ежегодным посланием 20 октября

Президент Владимир Зеленский обратится с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины 20 октября.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса Президента.

"20 октября Президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны", - говорится в ответе агентству.

Согласно законодательству, ежегодное послание Президента к парламенту зачитывается при обычных обстоятельствах до 31 марта.

В то же время Офис Президента признал, что по состоянию на определенную законом дату текст послания Зеленского не был подготовлен.

Офис заявлял, что дата провозглашения послания будет зависеть от ситуации в Украине, в том числе с пандемией коронавируса COVID-19.

20 октября Рада намеревалась провести внеочередное пленарное заседание для принятия проекта государственного бюджета на 2021 год в первом чтении.

По данным депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, вместо голосования за проект госбюджета 20 октября парламент заслушает обращение Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, согласно законодательству ежегодное послание главы государства к парламенту при обычных обстоятельствах провозглашается до 31 марта, но дата ежегодного послания Президента Владимира Зеленского к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины будет зависеть от ситуации в стране, где введены жесткие меры карантина.

Также Центральная избирательная комиссия не располагает информацией об анонсированном Зеленским опросе 25 октября и не привлечена к его организации и проведению.

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что такой опрос не может быть законно проведен в помещениях для голосования, а в случае проведения на улице - не будет иметь юридических последствий.

Ранее в Офисе Президента назвали темы следующих вопросов Зеленского.

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